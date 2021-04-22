عبدالعزيز المعجل: العلاقات الكويتية - الصينية دخلت عصرا جديدا من التعاون المثمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال القائم بالأعمال بقنصلية الكويت في كوانزو بالنيابة عبدالعزيز المعجل اليوم الخميس ان العلاقات الكويتية - الصينية دخلت عصرا جديدا من التعاون المثمر من خلال الارتباط الوثيق بين مبادرة (الحزام والطريق) الصينية مع رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة).

وذكرت القنصلية الكويتية بكوانزو في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ذلك جاء في كلمة القاها المعجل في حفل مراسم افتتاح المعرض الافتراضي للتراث الثقافي غير المادي من الكويت والصين بعنوان "أعمال يدوية ذات دلالات فكرية" والذي اقيم بمتحف الفنون الغربية بمدينة (فوشان) برعاية وزارة الثقافة والسياحة الصينية والسفارة الصينية لدى الكويت وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والصين.

واضاف المعجل بحسب البيان ان المشاركات واللقاءات والزيارات المتبادلة التي تجمع المسؤولين الكويتيين مع نظرائهم الصينيين في مختلف المجالات من شأنها ان تعزز العلاقات بين الجانبين.

وأوضح أن هذا المعرض يتيح لنا التعرف من قرب على عناصر التراث الثقافي غير المادي التقليدي والمعاصر من كلا البلدين ما من شأنه الدمج بين التراثين الكويتي والصيني والدفع بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات.