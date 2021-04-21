وزير المالية يشارك في الاجتماع الـ 113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شارك وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي خليفة حمادة اليوم الأربعاء في الاجتماع ال113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة (المالية) في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد افتراضيا مناقشة موضوعات ذات صلة بالعمل الخليجي في مقدمتها محضر الاجتماع ال60 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس ومحضر الاجتماع ال76 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.

وأضافت أنه تمت مناقشة محضر الاجتماع ال8 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس وكذلك محضر الاجتماعين ال30 وال31 للجنة السوق المشتركة ونتائج الاجتماع ال25 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

وبينت أنه تم استعراض مذكرات الأمانة العامة بشأن الإحاطة بقرارات المجلس الأعلى في دورته ال41 (العلا 2021) قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت أنه تم تدشين عمل النافذة الإلكترونية المتعلقة بآلية معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والتي ستساعد في تطوير عمل لجنة السوق مستقبلا.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على الخيار المقدم من مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للحملة الإعلامية المتعلقة بإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية واعتماد دعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي لتنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية على مدار السنوات الخمس المقبلة ابتداء من 2022.

وأفادت بأن وزراء المالية أكدوا خلال اجتماعهم على زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين لاسيما الجوانب الاقتصادية والتنموية والتوصل إلى التكامل الاقتصادي بحلول 2025.