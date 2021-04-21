دولة الكويت تحصل على عضوية البرنامج الدولي لمتابعة السلامة الدوائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر حصول دولة الكويت على العضوية الدائمة في برنامج منظمة الصحة العالمية لمتابعة السلامة الدوائية.

وقال البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إنه تمت إضافة الكويت إلى البرنامج الذي يديره مركز (أوبسالا) العالمي للرقابة الدوائية في السويد بعد النجاح في استيفاء جميع المعايير والمتطلبات اللازمة.

من جانبها قالت مراقب التنسيق والتطوير بإدارة الخدمات الصيدلانية بالوزارة الدكتورة ريم العيسى ل(كونا) إن مركز (أوبسالا) العالمي يقوم بجمع التقارير الخاصة بالآثار العكسية للأدوية واللقاحات الواردة إليه من الدول الأعضاء ذات العضوية الدائمة في هذا البرنامج وإصدار تحذيرات بأقرب وقت عنها وإجراء الدراسات الخاصة بهذا الشأن.

وأضافت العيسى أن الكويت استكملت كل المتطلبات الخاصة بالعضوية الكاملة والمتمثلة في توفير العناصر الرئيسية لمنظومة متكاملة للتيقظ الدوائي في الكويت من موارد بشرية ونظام إلكتروني للابلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات ومدونة إرشادية كويتية للتيقظ الدوائي.

وأوضحت أن هذه العناصر تعتبر من أساسيات إنشاء مركز وطني لليقظة الدوائية لافتة إلى اكتمال جميع عناصر العضوية بتطبيق الكويت برنامج (vigiflow) لربط عملية الإبلاغ عن الأعراض العكسية في الكويت بمركز (أوبسالا) لمتابعة الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات.

وأضافت أن هذا الربط سيمكن الكويت من دخول الإحصائيات العالمية للآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات مما يساعدها في إجراء مقارنة بين الإحصائيات المحلية والدولية واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير أدوية ولقاحات فعالة وآمنة حسب المعايير الدولية للسلامة الدوائية.

من جانبها ذكرت رئيس قسم تسجيل الأدوية في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية الصيدلانية دنيا البستكي ل(كونا) أن الكويت تتمتع بمزايا كاملة من مركز (أوبسالا) الدولي بدلا من المزايا الجزئية التي كانت تمتلكها على مدى الثلاثة أعوام الماضية بصفتها عضوا مبدئيا مشاركا والتي حصلت عليها عام 2018 بعد استيفائها متطلبات العضوية المبدئية.