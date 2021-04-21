"المواصلات" الكويتية تصدر طابعا بريديا بعنوان "الكويت تكافح جائحة كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدرت وزارة (المواصلات) الكويتية طابعا بريديا بعنوان (الكويت تكافح جائحة كورونا) بالتعاون بين قطاع البريد بالوزارة والجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات لتوثيق هذا الحدث العالمي والتاريخي المهم في حياة البشرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الطابع يحتوي على صورة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وصورة لإحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية وينزل على متنها مواطنون عائدون إلى البلاد إبان خطة إجلاء الكويتيين من الخارج.

وأضافت أن الطابع يضم أيضا صورة بوابة سور الكويت الثالث الذي يعبر عن حماية الكويت وأهلها من الخطر الخارجي وصور لرجال الحرس الوطني والشرطة والجيش والطواقم الطبية والصحية و(الهلال الأحمر الكويتي) لتوثيق دورهم الكبير خلال مواجهة هذه الجائحة.

وذكرت أن الطابع الخاص بجائحة كورونا تولى تصميمه ورسمه عضو الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات جابر عبدالعالي الهندال خلال الشهر الجاري وأصبح متاحا أمام الجميع وهو من فئة 150 فلسا وتمت طباعة 50 ألف طابع منه.