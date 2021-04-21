"الهلال الأحمر" الكويتية تنفذ مشاريع إنسانية وإغاثية وتعليمية وطبية باليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية تنفيذها عددا من المشاريع الإنسانية والإغاثية الطبية والصحية والتعليمية في اليمن ضمن حزمة مشاريع لمد يد العون والمساعدة لليمنيين وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانونها.

وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن مشاريع (الهلال الأحمر) في اليمن تنوعت بين مشاريع صحية وتنموية وإغاثية واستهدفت محافظات عدة هي مأرب وحضرموت ولحج وتعز وعدن مشيرا إلى استفادة 153586 من الأشقاء اليمنيين منها.

وأضاف العون أن هذه المشاريع تنوعت في جوانب عدة ففي الجانب الصحي تم إنشاء المستشفى الميداني لمعالجة الحميات بمدينة تريم وهو معد بكل التجهيزات ليستفيد منه أكثر من 20 ألف شخص سنويا.

وأوضح أنه تم توفير 10 حاضنات للأطفال الخدج في عدة مستشفيات إضافة إلى تجهيز مستشفى (يهر) العام بالأجهزة الطبية المختلفة إذ يستفيد منه 20 ألف مستفيد وسيتم توزيع 90 كرسيا متحركا و380 عكازة طبية على ذوي الإعاقة بمحافظة مأرب.

وذكر أنه تم تأهيل مياه (الحامي) بمحافظة حضرموت التي تستفيد منها 10 آلاف نسمة سنويا كما تم تقديم فلاتر مياه وخزانات مياه للنازحين هناك.

وبين أنه من الجانب الإغاثي تم تقديم 9042 سلة غذائية و15000 كرتون تمر ضمن المشاريع الرمضانية التي تأتي للتخفيف من معاناة الأسر في اليمن.

وأكد العون أن الجمعية تعتزم بناء مدرستين مجهزتين بالكامل هناك في القريب العاجل معربا عن بالغ الشكر للشريك المحلي "مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية".

وقال العون إن الهلال الأحمر الكويتي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وهو حريص على تخفيف المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها الأشقاء في اليمن.

وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية والإنسانية في اليمن تتفاقم بشكل متسارع مما جعل الهلال الأحمر الكويتي يتولى الاستجابة السريعة لإنقاذ الأهالي وللتخفيف من معاناتهم خصوصا ان ملايين الأشخاص نزحوا هناك بحثا عن حياة آمنة.