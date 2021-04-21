"الصحة": 1371 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1360 وتسجيل 12 حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 259868 حالة فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1468 .

وقال الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تم تسجيل 1360 حالة شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 243056 حالة.

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 53ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 248 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15344 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8405 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2236571 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 31ر16 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.