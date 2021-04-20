"التربية": خطة تدريب من 4 مراحل لعودة تدريجية آمنة للمدارس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة التربية الكويتية انها اطلقت خطة (التدريب من أجل عودة تدريجية آمنة) التي تستهدف العاملين بمرحلة التعليم الثانوي والديني والتربية الخاصة وطلبة الصف ال12 بقسميه وأولياء أمورهم بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية رجاء بوعركي في تصريح صحفي إن الخطة تتضمن أربع مراحل تنفذ عبر منصة (دربني) التابعة لإدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق (تكنوسوفت).

وأوضحت بوعركي أن المرحلة الأولى من الخطة والتي بدأت أمس وتستمر حتى ال26 أبريل الجاري تستهدف تأهيل ثلاثة من أعضاء فريق التدخل السريع الخاص بكل مدرسة من مدارس المرحلة الثانوية والتعليم الديني والتربية الخاصة على أن يكون أحد المرشحين للتدريب مدير أو مدير مساعد من قبل الفريق المختص التابع لوزارة الصحة.

وأضافت أن المرحلة الثانية التي تبدأ في 25 أبريل الجاري الى 2 مايو المقبل ستشهد تأهيل جميع العاملين في مدارس المرحلة الثانوية من الهيئة التعليمية والإدارية على أن يكون توقيت التدريب قبل بداية اليوم الدراسي من ال9 صباحا حتى ال11 ظهرا أو بعد انتهاء اليوم الدراسي من ال2 ظهرا حتى ال4 عصرا ويكون المشرف على تنفيذ خطة التدريب بكل مدرسة الإدارات المدرسية وإدارة الشؤون التعليمية والفريق المختص من (الصحة) و(تكنوسوفت).

وأفادت أن المرحلة الثالثة (من 3 الى 6 مايو المقبل) تستهدف تدريب فريق التدخل السريع الخاص بطلبة الصف ال12 بقسميه العلمي والأدبي على الالتزام بالاشتراطات الصحية ويكون المشرف على التدريب الإدارات المدرسية.

وذكرت بوعركي أن المرحلة الرابعة (من 9 الى 11 مايو المقبل) ستشهد عقد ندوات توعوية لأولياء أمور طلبة الصف ال12 وتعريفهم بأهم الاشتراطات الصحية للعودة التدريجية الآمنة لمدارس المرحلة الثانوية والتعليم الديني والتربية الخاصة.