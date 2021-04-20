"المعلومات المدنية": أكثر من 40 ألف مستخدم جديد لتطبيق "هويتي" خلال يومين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية أن أكثر من 40 ألف مستخدم جديد سجلوا خلال اليومين الماضيين للاستفادة من خدمات تطبيق (هويتي) تزامنا مع سريان قانون تأجيل تحصيل أقساط القروض المستحقة لمن يرغب من المواطنين لمدة 6 أشهر وطلب بعض الجهات الحكومية مصادقة الإجراءات ذات الصلة عبر التطبيق.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الربط الإلكتروني للجهات الحكومية مع (هويتي) "يجني ثماره ويثبت فاعليته في الاعتماد عليه" بما يعكس نجاح الهيئة في إيجاد البديل الرقمي للبطاقة المدنية بشكل آمن ومعتمد ويمكن استخدامه في جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح أنه بعد مرور عام واحد من إطلاق (هويتي) تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 5ر1 مليون مستخدم مشيرا إلى دور (هويتي) في تسهيل إنجاز العديد من الخدمات فضلا عن التثبت من هوية الفرد.