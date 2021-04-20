جامعة الكويت: تطعيم كل الأكاديميين والإداريين بلقاح "كوفيد-19" المسجلين بموقع "الصحة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جامعة الكويت تطعيم جميع منتسبيها الذين سجلوا في موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح (كوفيد-19) من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساعدة إلى جانب الهيئة الإدارية من الكويتيين وغير الكويتيين وفق ما أفادت به السلطات الصحية.

ودعت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء جميع منتسبيها الذين لم يتطعموا إلى التسجيل عبر موقع وزارة الصحة واختيار المهنة من خانة (وزارة التربية والتعليم العالي) ليتسنى لهم أخذ اللقاح وفق المواعيد التي ستحددها وزارة الصحة في إطار استعدادات الجامعة لعودةالطلبة الآمنة للدراسة التقليدية في العام الجامعي المقبل.

وأضافت أن مجلس الجامعة اعتمد باجتماعه في 7 أبريل الجاري خطة وآلية عودة طلبة جامعة الكويت للدراسةالتقليدية للعام الجامعي 2021/2022 شريطة موافقة السلطات الصحية مع التوصية بتطعيم جميع منتسبي جامعة الكويت بأقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن السلطات الصحية منحت أولوية التطعيم ضد (كوفيد-19) لكل الطواقم في الجامعة مؤكدة حرصها على ضمان تطعيم جميع منتسبي الجامعة قبل البدء بعودة الطلبة للدراسة التقليدية للعام الجامعي 2021/2022.

وأثنت الجامعة على الجهود المبذولة من وزارة الصحة وتعاونها الدائم وتوفيرها الدعم الكامل للمشاركة في إجراء التطعيمات واختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا داعين الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عنا وجميع بلاد العالم.