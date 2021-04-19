"التربية": تطعيم كل منتسبي الوزارة المسجلين بموقع "الصحة" من الهيئتين التعليمية والإدارية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاثنين تطعيم جميع منتسبيها المسجلين في موقع وزارة الصحة سواء من أعضاء الهيئتين التعليمية أو الإدارية لتلقي لقاح (كوفيد 19) وفق ما أفادت به السلطات الصحية.

ودعت (التربية) في بيان صحفي جميع العاملين لديها الذين لم يتطعموا إلى التسجيل بموقع تطعيم لقاحات (كوفيد 19) حتى يتسنى للوزارة اختيار الطواقم المشاركة من المراقبين والهيئة الإدارية في لجان اختبارات الصف الثاني عشر.

وأكدت الوزارة أنه لن تتم مشاركة أي معلم أو إداري في اختبارات ولجان كنترول الثاني عشر لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بناء على توجيهات وزارة الصحة.

يذكر أن السلطات الصحية منحت أولوية التطعيم ضد مرض (كوفيد -19) للطواقم التربوية والإدارية في وزارة التربية عموما مؤكدة حرصها على ضمان تطعيم الطواقم التربوية قبل موعد الاختبارات بوقت كاف.