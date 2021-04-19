سمو رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية الروسي هاتفيا سبل تطوير العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة وتسوية النزاعات الاقليمية المختلفة.

وأضاف البيان ان الجانبين ناقشا خلال الاتصال بشكل تفصيلي المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية الكويتية الروسية بما في ذلك تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ووفق البيان اكد الجانبان كذلك أهمية الحفاظ على الديناميكية الحالية لتطوير العلاقات التجارية واستئناف التبادل في المجال الثقافي والانساني ارتباطا مع تحسن الظروف الصحية والوبائية.