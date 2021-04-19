المضف يتفقد سير العمل على الأنظمة الحديثة تزامنا ً مع صدور قانون تأجيل الالتزامات المالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تزامنا ً مع صدور القانون الخاص بتأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 شهور ، قام نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف والإدارة التنفيذية للبنك بعمل جولة تفقدية للتأكد من سير الأعمال الخاصة بالتأجيل وفاعلية أنظمة البنك وكفاءتها.

وفي هذا السياق أعلنت الناطق الرسمي باسم البنك حباري الخشتي أن البنك يعمل على استقبال طلبات التأجيل من خلال 3 قنوات وهي البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك أم بالنسبة لفئة كبار السن 65 سنة فما فوق وذوي الاحتياجات الخاصة وأٌسر الأسرى والشهداء والورثة فسيتم استقبالهم في فروع البنك التابع لها العميل.

وأعلنت الخشتي أن البنك استقبل خلال 24 ساعة 15 ألف طلب تأجيل مقابل 150 ألف مقترض .

أي أن طلبات التأجيل بلغت ما يقارب 10% من إجمالي عدد المقترضين.