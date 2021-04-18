"التأمينات" الاجتماعية: تأجيل بعض المبالغ المستحقة وفق قانون التأمينات لمن يرغب 6 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية تأجيل بعض المبالغ المستحقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية لمن يرغب ولمدة ستة أشهر.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد إن هناك نحوين للتأجيل أولا تأجيل قسط الاستبدال والمعاش المقدم والمستبدل من معاشاتهم التقاعدية من المتقاعدين والمؤمن عليهم وهم المتقاعدون المستفيدون من المعاش المقدم (7 صافي معاشات تقاعدية مقدمة).

وأضافت أن إمكانية التأجيل متاحة حتى 17/5/2021 والتأجيل اعتبارا من 1/5/2021 لمن يتقدم قبل 5/5/2021 وأيضا التأجيل اعتبارا من 1/6/2021 لمن يتقدم بالطلب بتاريخ 5/5/2021 وحتى 17/5/2021.

وعن النحو الثاني بشأن التأجيل أفادت (التأمينات) بأنه يتم تأجيل بعض الاشتراكات منها حصة اشتراك المؤمن عليهم في الباب الخامس (العاملون لحسابهم الخاص) وحصة اشتراك أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل إذ إن إمكانية التأجيل متاحة حتى 17/5/2021 والتأجيل اعتبارا من 1/5/2021.

وذكرت أنه يستأنف تقسيط مبالغ الاشتراكات المؤجلة على 24 شهرا اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء الأقساط المؤجلة وفقا للقرار رقم (3) لسنة 2020 واعتبارا من شهر نوفمبر للحالات التي لم يسبق لها التأجيل.

وأشارت إلى ضرورة تقديم الراغبين طلب التأجيل الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة للأفراد والبوابة الإلكترونية لأصحاب الأعمال بموقع المؤسسة www.pifss.gov.kw مع ملاحظة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين لدى صاحب عمل أنه يتم إبداء الرغبة بالتأجيل لدى صاحب العمل.