"الأرصاد" الكويتية: الطقس حار نهارا ومعتدل ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الكويتية إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا مصحوبا برياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة ويكون الطقس حار نهارا إلى معتدل الحرارة ليلا.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن طقس نهار اليوم الأحد يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة تتراوح سرعتها بين 25 و65 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عال الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وأضاف أن طقس الليلة معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الاثنين يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية حالة البحر معتدل إلى عال الموج 3 و6 أقدام.

وبين أن الطقس مساء الغد سيكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية والبحر خفيف الموج إلى معتدل ما بين 1 إلى 4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد الثلاثاء أفاد القراوي بأنه سيكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس مساء الثلاثاء سيكون غائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وبين أن الطقس نهار الأربعاء المقبل سيكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيف إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

ولفت الى أن الطقس مساء الأربعاء سيكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.