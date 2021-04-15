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دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الهجمات الارهابية لمليشيات الحوثي على المدنيين بالسعودية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الإعتداءات نظرا لما تشكله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وما تمثله من تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة إضافة ما تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن.
وأكدت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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