"البيئة" ترصد ظاهرة المد الأحمر ممتدا من شاطىء السلام الى جون الصليبيخات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رصدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاربعاء ظاهرة المد الأحمر ممتدا من شاطئ السلام الى جون الصليبيخات مع نفوق اعداد قليلة نسبيا من اسماك (الجم) و(العوم).

وقالت الهيئة في بيان ان فريقا من الهيئة قام بعمل المسوحات اللازمة وجمع العينات لتحليلها بالمختبر موضحة أن نتائج التحاليل البيولوجية أشارت إلى ارتفاع في أعداد الهوائم النباتية من نوع (ميريونكتا روبرا) وتبلغ اعداها 150300 خلية على اللتر.

واضافت انه تم ايضا رصد تغير لون مياه البحر الساحلية قرب مخارج الامطار في المنطقة نتيجة انشطة بشرية ساحلية تؤثر سلبا وتساهم بانخفاض جودة مياة البحر وتتسبب بحدوث ظاهرتي المد الأحمر ونفوق الأسماك بطريقه مباشرة او غير مباشرة.

واوضحت ان ازدهار هذا النوع من الهوائم النباتية يتسبب بتغير لون مياه البحر (ظاهرة المد الأحمر) كما قد يتسبب في اختناق الأسماك نتيجة استهلاك كمية الأوكسجين المذاب بالماء.

واكدت الهيئة أنها سوف تستكمل عمل المسوحات الميدانية في الايام المقبلة على سواحل جون الكويت ومتابعة الأوضاع البيئية.