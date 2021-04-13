مجلس الأمة يوافق على 7 رسائل واردة إليه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على سبع رسائل واردة إليه.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب بدر الحميدي يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج إلى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالله الطريجي يطلب فيها العرض على المجلس موضوع "مخالفة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للمادتين (50 و114) من الدستور والمواد (147 و148 و150) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا" مع التأكيد على الطلبات المحددة بنص الرسالة.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف ال12 في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.

ووافق المجلس على رسالة أخرى من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.

كما وافق المجلس على رسالة أخرى من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف المكافآت الواردة في القرار الرقم (714) لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج هذه المكافآت المالية الخاصة بمشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية (2021-2022).

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.

واستعرض مجلس الامة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين واردتين إليه إحداها رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أما الرسالة الأخرى التي استعرضها المجلس فهي من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.