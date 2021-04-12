خليفة حمادة "وزير" المالية: ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل تمويل القروض العقارية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكد رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة في حصولهم على التمويل للقروض العقارية.

وقال الوزير حمادة في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب اجتماعه الأول مع الإدارة التنفيذية للبنك بعد صدور مرسوم نقل تبعيته من وزارة الدولة لشؤون الإسكان إلى وزارة المالية انه لا بد من المضي قدما في وضع الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن لاستدامة البنك في قدرته التمويلية.

وبعد اطلاعه على جميع الخدمات والقروض مع عرض مرئي للبدائل التمويلية المقترحة لسد العجز المتوقع في ميزانية البنك للتأكد ولضمان الاستمراريه في قدرته التمويلية اشاد الوزير حمادة بالإنجازات غير المسبوقة والتطور الذي حققه البنك في مجال الخدمات الإلكترونية والتقنية والخدمات الائتمانية.

وأكد ضرورة مواجهة التحديات القادمة فيما يتعلق باستدامة قدرة البنك التمويلية لتمكينه من الاستمرار في القيام بدوره في تمويل وحدات الرعاية السكنية.

ومن جانبة قالت الناطق الرسمي باسم البنك حباري الخشتي في تصريح مماثل ان البنك انطلق العام الماضي بحملة (قراب منك) والتي تهدف الى تسهيل عملية التواصل بين المواطنين والبنك بطرق حديثة الكترونية سهلة وميسرة.

وأكدت الخشتي أن البنك سخر كل جهوده وامكاناته وطاقاته لتذليل العقبات والصعوبات امام عملائه "رغم الطاقة المحدودة للموارد البشرية العاملة نتيجة جائحة كورونا" مبينة أن "شباب الائتمان في يعملون في تحد وعزم ورغبة لتخطي العقبات وتجاوز الصعاب".