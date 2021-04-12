المضف: يكرم مركز نظم المعلومات بالبنك على جهودهم في جعل البنك الأول في انطلاقة تطبيق سهل.

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كرم نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح مضف المضف مركز نظم المعلومات بالبنك على جهودهم المبذولة في إتمام انطلاق المرحلة الأولى لتطبيق سهل والتي تتيح للمواطنين تتبع طلب القرض والاستعلام عن حالة الخدمة.

وشكرهم على الجهود الدؤوبة التي بذلوها والتي جعلت بنك الائتمان الأول في انطلاقة تطبيق سهل الخاص بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم المضف بالشكر الجزيل للعاملين على إنجاز التطبيق وعبر عن فخره بإطلاق التطبيق وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم خدمات البنك للمواطنين بسهولة ويسر ودون عناء.

وذكر المضف أن إطلاق "سهل “بنجاح فاق التوقعات ما كان ليتحقق لولا جهود الكوكبة الشبابية في البنك وتفانيهم في العمل.

ويضاف ذلك الإنجاز إلى سلسة الإنجازات الإلكترونية في البنك.

وبهذه المناسبة شكر المضف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تعاونهم ودعمهم اللامحدود.