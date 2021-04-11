"الأرصاد": فرصة لأمطار متفرقة رعدية أحيانا ورياح مثيرة للغبار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان طقس البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي يصاحبه تكون للغيوم وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متفاوتة خلال الأيام المقبلة والرياح نشطة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم الأحد مائل للحرارة مع تكون للغيوم وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح بين 10 و40 كيلومترا في الساعة.

وذكر القراوي ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة سيكون غائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.

وأفاد ان الطقس نهار غد الاثنين سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 12 و35 كيلومترا في الساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 33 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج بين 2 و5 أقدام.

وبين ان الطقس ليلة غد سيكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد الثلاثاء أفاد القراوي انه سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 32 و34 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى ان الطقس الثلاثاء ليلا سيكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي ان الطقس نهار الأربعاء المقبل سيكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج بين 3 و6 أقدام.

وذكر ان الطقس الأربعاء ليلا سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 22 و24 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.