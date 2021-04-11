"التجارة" الكويتية تتلقى 3470 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية في مارس الماضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد ان إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها تلقت خلال شهر مارس الماضي 3470 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية.

وأضافت (التجارة) في بيان صحفي أن الإدارة أنجزت 1125 معاملة طلب ايداع علامة تجارية و1080 معاملة نشر علامة تجارية و1265 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها فضلا عن 724 معاملة تجديد العلامات التجارية و214 طلب تأشيرة بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها.

وذكرت أنها حصلت رسوما عن جميع المعاملات السابقة بنحو 5ر625 الف دينار كويتي (ما يعادل مليوني دولار أمريكي) فضلا عن تحصيلها 2ر139 الف دينار (ما يعادل 460 الف دولار) رسوما لبراءات الاختراع.