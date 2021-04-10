"الجهاز المركزي": 2798 رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم السبت إصدار 2798 رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2020 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز عبد الله الفرحان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان محافظة الجهراء حلت اولا من ناحية عدد هذه الرخص الجديدة بإجمالي 1599 رخصة تلتها محافظات العاصمة ب(404) والفروانية ب(331) والاحمدي ب(284) وحولي ب(116) وأخيرا محافظة مبارك الكبير ب(64) رخصة.

وأوضح الفرحان انه تم ايضا تجديد 26773 رخصة قيادة خلال الفترة نفسها مشيدا بتعاون المسؤولين في الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بهذا الشأن.

وأفاد أن عملية الإصدار هذه تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء (409/2011) الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات لهذه الفئة مبينا أن الحصول على الرخص متيسر لمن يحملون بطاقات مراجعة سارية المفعول.