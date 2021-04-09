"الصحة": 1477 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1367 وتسجيل 10 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 1477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 244325 حالة فيما سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1393 حالة.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 1367 حالة شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى228627 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 6ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 224 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14305 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 11171 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2142326 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2ر13 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهھام باحتواء انتشار الفيروس.