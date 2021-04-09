سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملكة بريطانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالتها وللأسرة المالكة وللشعب البريطاني الصديق بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب - دوق إدنبره راجيا سموه له المغفرة ولجلالتها وللأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

مشيدا سموه رعاه الله بمواقف صاحب السمو الملكي فيليب تجاه دولة الكويت ودعم قضاياها العادلة ومشيرا سموه إلى أن المملكة المتحدة قد فقدت برحيله أحد شخصياتها العظام البارزة والمؤثرة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي ولخدماته التي قدمها لوطنه عبر المسؤوليات الرفيعة التي تولاها سموه.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالتها وللأسرة المالكة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب - دوق إدنبره راجيا له الرحمة ولجلالتها وللأسرة المالكة جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.