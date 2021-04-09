سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أمير ويلز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز - أمير ويلز أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده صاحب السمو الملكي الأمير فيليب - دوق إدنبره راجيا له المغفرة ولسموه وللأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء مستذكرا سموه رعاه الله مواقف صاحب السمو الملكي فيليب النبيلة تجاه دولة الكويت والمكانة الكبيرة التي احتلها على الصعيد المحلي أو على المستوى العالمي ولدوره الكبير واسهاماته في خدمة وطنه.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز - أمير ويلز ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللأسرة المالكة بوفاة والده صاحب السمو الملكي الأمير فيليب - دوق إدنبره راجيا له الرحمة.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.