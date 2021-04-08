سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى الرئيس التركي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان تتعلق بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات بالإضافة للقضايا محل الاهتمام المشترك.

وقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم الخميس وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الكويتية التركية التي عقدت أعمالها صباح اليوم.

وحضر اللقاء من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي.