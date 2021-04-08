"الصحة": 1379 إصابة جديدة ب(كورونا) وشفاء 1234 وتسجيل 4 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 242848 حالة فيما سجلت أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1383 حالة.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1234 حالة شفاء من الاصابة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 227260 حالة.

وأوضح السند أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 6ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 226 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14205 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 9680 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2131155 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2ر14 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهھام باحتواء انتشار الفيروس.