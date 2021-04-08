الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح "وزير الخارجية" يلتقي رئيس برلمان الجمهورية التركية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس رئيس برلمان الجمهورية التركية مصطفى شنطوب وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون (الكويتية - التركية) التي عقدت أعمالها صباح اليوم.

تم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات المميزة والوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بالإضافة إلى مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والهامة بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي والقنصل العام لدولة الكويت في اسطنبول الوزير مفوض محمد المحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير المستشار أحمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.