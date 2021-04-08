وزير الداخلية الكويتي يشيد بجهود رجال الإدارة العامة للجمارك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشاد وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الخميس بجهود رجال الإدارة العامة للجمارك في مواجهة مخاطر تهريب المواد والأمور غير المشروعة.

وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي بمناسبة زيارته إلى مقر (الجمارك) إن رجال الجمارك عنصر أساسي في المنظومة الأمنية وهم الصف الاول في صد وردع كل من يريد السوء لدولة الكويت من خلال إدخال الأمور غير المشروعة.

وأشاد بحرص (الإدارة) على تطوير المنظومة الامنية والجمركية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فضلا عن تطوير العناصر البشرية وتحديث النظام الإلكتروني بما يسهم في تسهيل عملية الاستيراد والتصدير التجاري.

من جانبه قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي في تصريح مماثل إن (الجمارك) تتعاون مع وزارة الداخلية في عدد من المجالات المشتركة مثل التحريات الأمنية والاستخباراتية لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع.

وأضاف الجلاوي أن التعاون يشمل أيضا أمن المنافذ الحدودية بغية تيسير حركة التبادل التجاري والربط الالي للبضائع المقيدة وعدد من المجالات الأخرى.

وأفاد بأن الجمارك ستعمل بعد نقل التبعية وفق منظومة متكاملة وخطة استراتيجية ستواجة من خلالها كافة التحديات وللمساهمة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وبين أن الجمارك تستهدف زيادة الإيرادات المالية ومكافحة الاتجار غير مشروع وتطوير إدارة المخاطر وتبادل المعلومات الاستخباراتية وبيئة عمل رقمية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والأعمال الجمركية والربط مع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي وإنجاز المشروعات والمبادرات الموضوعة في الخطة الاستراتيجية المستقبلية.

وثمن المستشار الجلاوي الدعم الذي يوليه وزير الداخلية لمنتسبي الإدارة العامة للجمارك والذين يعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم في وزارة الداخلية لضمان أمن وسلامة المواطن والمقيم.