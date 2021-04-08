"الأرصاد" الكويتية: طقس غير مستقر مع رياح مثيرة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان تتأثر البلاد اعتبارا من مساء اليوم الخميس بامتداد منخفض جوي تتكاثر معه الغيوم تدريجيا مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مع رياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا المنخفض يتعمق لتبلغ حالة ذروته يوم بعد غد السبت ليسود طقس غير مستقر ومغبر.

واوضح القراوي ان الطقس نهار اليوم حار وتتكاثر الغيوم تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وبين ان طقس مساء اليوم سيكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

ولفت إلى أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

واشار إلى ان طقس مساء الجمعة يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وتوقع القراوي ان يكون طقس نهار السبت غير مستقر وحارا ومغبرا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و65 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و7 اقدام.

وذكر ان الطقس المتوقع مساء السبت سيكون أيضا غير مستقر ومغبرا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.