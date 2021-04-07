حجز مواعيد التسوق في الجمعيات أثناء الحظر الجزئي كل 48 ساعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة التجارة آلية جديدة لاستقبال الراغبين في التسوق داخل الجمعيات التعاونية بعد رصد مجموعة من السلبيات من بعض الافراد خلال حجزهم مواعيد تسوق أثناء فترة الحظر أبرزها الحضور دون القيام بالشراء والاستفادة من الموعد في التحرك داخل المنطقة.

وحددت الجهات الحكومية ٤٨ ساعة لتمكين اي شخص من الحصول على موعد جديد بعد آخر حجز آلي تم من خلال منصة مواعيد الجمعيات التعاونية التابعه لوزارة التجارة.

ونبهت التجارة الى ان حجز المواعيد يجب أن يتم بشكل دقيق نظرا لان الغاءها غير الممكن إلا قبل دخول وقتها بساعتين على الأقل.

إلى ذلك، علمت القبس انه في حال عدم استخدام الشخص حجز الزيارة للجمعية دون إلغائه لن يمكنه من الحجز مرة أخرى الا في حال قيامه برفع الحظر عن رقمه المدني.

وأضافت مصادر لـ «القبس» أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة الإقبال على الشراء منعت الجمعيات دخول المتسوقين خلال وقت الحظر حال حضورهم قبل موعد الحجز بأكثر من ١٠ دقائق.

واشارت الى ان بعض الجمعيات التعاونية تشهد ازدحامات من المستهلكين الامر الذي يحتم تشديد الإجراءات والالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وختمت بأن لجنة الاشتراطات الصحية مستمرة في جولاتها على الجمعيات للتأكد من الالتزام بما هو مطلوب منها لا سيما عدم السماح بالاكتظاظ في المبنى في وقت معين.