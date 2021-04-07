مسؤولون صحيون: التطعيمات خفضت دخول المسنين العناية المركزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - في الوقت الذي تزايدت فيه وتيرة التطعيمات بصورة ملحوظة وأسفرت الجهود المبذولة من السلطات الصحية عن تطعيم أكثر من 706 آلاف شخص حتى يوم أمس (أي بنسبة 16.5 في المئة من سكان الكويت)، أكد مسؤولون صحيون أن التطعيمات خفضت دخول كبار السن المصابين بـ «كورونا» غرف العناية المركزة.

واعتبر المسؤولون الصحيون أن انخفاض دخول المسنين المصابين بالفيروس غرف العناية المركزة يعد أمراً جيداً بفضل أخذ التطعيمات، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية على صعيد محاصرة الوباء في البلاد.

من جانب آخر، لفتت مصادر إلى أن عدد المسجلين الراغبين في أخذ لقاحات «كوفيد - 19» بلغ أكثر من مليون و200 ألف شخص، وذلك منذ انطلاق حملة التطعيمات في أواخر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطعيم عمالة الجمعيات التعاونية والموظفين فيها، إضافة إلى المؤذنين وأئمة المساجد، وذلك تزامناً مع قرب دخول شهر رمضان.

وكشفت أن أعداداً ليست بقليلة من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية بالمدارس تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس.