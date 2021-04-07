الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح "وزير" الخارجية يحضر مأدبة عشاء عمل رسمية أقامها على شرفه نظيره التركي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس أعمال الدورة الثانية للجنة التعاون المشتركة الكويتية - التركية التي ستعقد أعمالها يوم غد الخميس أقام وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود شاوش أوغلو مأدبة عشاء عمل رسمية على شرفه والوفد المرافق له مساء اليوم الأربعاء في مبنى القصر الرئاسي.

وقد تخلل مأدبة العشاء استعراضا لمجمل القضايا التي تربط البلدين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات الإقليمية والدولية وأهمية الزيارة الرسمية وما ستشكله أعمال الدورة الثانية للجنة التعاون المشتركة الكويتية – التركية من تعزيز وتطوير للعلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر مأدبة العشاء الرسمية من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي والقنصل العام لدولة الكويت في اسطنبول الوزير مفوض محمد المحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير المستشار أحمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.