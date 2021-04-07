جامعة الكويت: الموافقة على مقترح "التقويم الجامعي" لعامي (2021/2022) و(2022/2023)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال أمين عام جامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي ان مجلس الجامعة وافق على مقترح عمادة القبول والتسجيل بشأن التقويم الجامعي لجميع الكليات بما فيها كلية الحقوق وكليات مركز العلوم الطبية للعاميين الجامعيين (2021/2022) و(2022/2023).

وقال الرفاعي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع المجلس انه تم كذلك اعتماد ترقية 12 عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات الإنسانية والعملية لدرجة أستاذ مشارك بواقع 9 أساتذة من الكليات الإنسانية والاجتماعية وثلاثة من الكليات العملية.

وأضاف ان الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله وصدق على محضر الاجتماع رقم (2021/2) الذي عقد بتاريخ 2021/3/7 كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2021/2).

وذكر انه تم الموافقة على مقترح تسكين كلية الصحة العامة بشكل مؤقت في المبنى الجنوبي لكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية لحين الانتهاء من مبنى الكلية بالحرم الطبي.

وأشار الرفاعي إلى موافقة مجلس الجامعة على اقتراح نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة بشأن ضوابط توريد وتسعير وبيع الكتب المنهجية العربية لمكتبة الطالب الجامعي.

وأوضح الرفاعي ان مجلس الجامعة اطلع على رد الفتوى والتشريع بشأن طلب الجامعة الإفادة بالرأي عن الوضع القانوني للأرض المخصصة لجامعة الكويت ضمن المحور الخدمي التابع لمدينة صباح الأحمد السكنية ومدى جواز قيام الجامعة بالبدء في التصميم وتنفيذ مشروع تشييد مبنى جامعي متعدد الأغراض ليلبي احتياجات ساكني المدينة والمناطق المحيطة بها وذلك في ضوء قراري مجلس الجامعة في اجتماعات سابقة.

وذكر ان مجلس الجامعة اطلع على التقرير النهائي للجنة "وضع خطة وآلية لعودة طلبة جامعة الكويت للدراسة التقليدية" وقد تم اعتمادالخطة والموافقة على عودة الدراسة التدريجية للعام الجامعي 2021-2022 شريطة موافقة السلطات الصحية مع التوصية بالاستعجال على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وبين ان مجلس الجامعة وافق على الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى خلال السنة المالية (2021/2022) في ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البند وذلك بعد اطلاعه على مذكرة إدارة الموارد البشرية بهذا الشأن.