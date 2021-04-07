(الوطني للثقافة) الكويتي يرحب بالتعاون مع بلجيكا بمجال الآثار والمتاحف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت الأمين المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الدكتورة تهاني العدواني عن ترحيب المجلس بالتعاون في مجال الآثار والمتاحف مع بلجيكا.

جاء ذلك في تصريح صحفي للعدواني عقب زيارة سفير بلجيكا لدى الكويت ليو بيترز لمتحف الكويت الوطني بحضور مدير إدارة الآثار والمتاحف الدكتور سلطان الدويش ومراقب المتاحف سلمان بولند.

وأبدت العدواني استعداد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمزيد من التعاون في مجال الآثار والمتاحف بين الكويت وبلجيكا.

من جهته أبدى السفير البلجيكي عقب جولته بالمتحف اعجابه بالمقتنيات التي توثق تاريخ الكويت والحضارات التي نشأت أو مرت على أرض الكويت.

وأعرب عن رغبته بأن يكون لبلجيكا نصيب في فرق التنقيب الأثري في الكويت وكذلك صيانة المعثورات الأثرية التي تم اكتشافها وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

وتمت خلال الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشأن تفعيل التبادل والتعاون الثقافي بين الكويت وبلجيكا.