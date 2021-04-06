"الصحة": 1403 إصابات جديدة ب"كورونا" وشفاء 1432 وتسجيل 8 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 239952 حالة فيما سجلت ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1373 حالة.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1432 حالة شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 224701 حالة.

وأوضح السند أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 64ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 216 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13878 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10095 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2111043 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 90ر13 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.