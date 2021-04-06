"هيئة الاعاقة": استمرار صرف المخصصات المالية حتى بعد انتهاء صلاحية شهادة الاعاقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مدير الإدارة القانونية مبارك البداح ان الهيئة قررت استمرار صرف المخصصات المالية الشهرية لذوي الإعاقة حتى ولو انتهت مدة صلاحية شهادة الإعاقة.

وأوضح البداح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان ذلك يأتي مراعاة من الهيئة للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة تفشي وباء الكورونا وحرصا منها على سلامة أبنائها من ذوي الإعاقة.

وذكر انه انطلاقا من هذه الخطوة والبادرة الإنسانية فان المخصصات المالية التي تم وقف صرفها لمن انتهت صلاحية شهادة الإعاقة لهم في الأشهر يناير وفبراير ومارس من هذا العام سيعاد صرفها بأثر رجعي اعتبارا من شهر ابريل الحالي.

وأضاف أنه سوف يتم إعادة النظر والعودة للعمل بالإجراءات الاعتيادية المقررة بعد إعادة تقييم الأوضاع الصحية في البلاد من قبل السلطات الصحية وعودة الحياة الطبيعية.