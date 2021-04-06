"التربية" و"الصحة" تقيمان ورشة ميدانية للعاملين في المدارس لاستقبال طلبة الصف الـ 12

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية رجاء بوعركي ان الورشة التدريبية جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف لتدريب الميدان التربوي والعاملين في المدارس استعدادا لاستقبال طلبة الصف ال12 وفق الاشتراطات الصحية وتهيئة بيئة آمنة لهم لأداء الاختبارات الورقية.

جاء ذلك خلال الورشة التدريبية لرؤساء لجان الثانوية العامة صباح اليوم بناء على التوصية المشتركة بين وزارة التربية ووزارة الصحة والتي أقيمت تحت رعاية وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد.

بدوره ذكر مدير عام الإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية وليد بن غيث أن الورشة التدريبية هي الأولى لرؤساء لجان الثانوية العامة والخاصة في مدارس منطقة حولي التعليمية وبالتعاون مع وزارة الصحة مشيرا الى ان منطقة حولي التعليمية ستستقبل 7150 طالب موزعين على 45 لجنة بعدد 170 طالب بحد أقصى في كل لجنة.

وأضاف بن غيث أن هذه الورشة تهدف لتدريب الكوادر البشرية من العاملين في المدارس والاستعداد لاستقبال طلبة الصف ال12 لأداء الاختبارات النهائية مؤكدا أن المنطقة تبذل جهودها لتوفير البيئة الصحية الآمنة للطلبة مع ضرورة الإلتزام بجميع الاشتراطات الصحية التي تصدر من وزارة الصحة وكيفية إدارة اللجان بشكل آمن.