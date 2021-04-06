"الداخلية": إنجاز أكثر من 2.6 مليون معاملة خاصة بالإقامة منذ اطلاق خدمة "الأونلاين"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إنه تم انجاز 448ر632ر2 معاملة خاصة بالإقامة و740ر888 موعد انهاء المعاملات وذلك منذ انطلاق خدمة (الأونلاين).

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن (الداخلية) تواصل استقبال المراجعين الراغبين بإنهاء خدماتهم عن طريق (الأونلاين) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وذلك نظرا للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت اهتمام المؤسسة الامنية بتطبيق الاشتراطات الصحية وذلك حرصا على صحة المواطنين والمقيمين داعية الجميع إلى في حال وجود أي استفسار إلى التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..