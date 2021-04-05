"الصحة": 1357 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1326 وتسجيل 12 حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الاثنين تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة الى 238549 فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1365 .

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 1326 حالة شفاء من الاصابة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 223269 .

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 6ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 216 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13915 .

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 8371 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2100948 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2ر16 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.