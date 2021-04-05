الفريق عصام النهام: يؤكد أهمية توحيد الجهود الأمنية بين دول الخليج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اليوم الاثنين أهمية توحيد الجهود الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الامنية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النهام في الاجتماع ال11 لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان النهام رحب في كلمته بوكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا عمق العلاقات الأمنية بين الدول الخليجية والتنسيق المستمر فيما بينها للوصول إلى التكامل الأمني الخليجي الذي ينشده الجميع بشأن القضايا الأمنية.

وأعرب عن شكره وتقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود كبيرة في تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك.

وبحث الاجتماع الموضوعات الأمنية المشتركة التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس والوقوف على آخر المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود فيما تتطلبه المرحلة الراهنة.