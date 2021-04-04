متحدث وزارة "الصحة" الدكتور عبدالله السند: إصابات جديدة بـ "كورونا" وشفاء 1422 وتسجيل 14 حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد تسجيل 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 237192 حالة فيما سجلت 14 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1353 حالة.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تسجيل 1422 حالة شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 221943 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 57ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 224 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13896 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 8369 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2092577 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 37ر14 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.