وزير "الكهرباء والماء" الدكتور مشعان العتيبي يبحث مع مسؤولي الوزارة الاستعدادات لصيف 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي اليوم الأحد مع وكلاء ومدراء قطاعات وزارة الكهرباء والماء استعدادات الوزارة لموسم صيف 2021.

وأكد العتيبي في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع الوكلاء أنه تم مناقشة الخطط الموضوعة للصيف المقبل والاستعدادات لحل أي عوائق يمكن ان تواجه الوزارة خلال موسم الصيف المقبل.

وقال إن الوزارة استطاعت أن تتخطى موسم الصيف الفائت "الأصعب" رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة (كورونا) مؤكدا أن الوزارة ستقف في الصيف المقبل أمام تحد آخر لاجتياز الموسم الذي سيتم تخطيه -بعون الله- وتكاتف جهود جميع قطاعات الوزارة دون مشاكل في شبكة الكهرباء.

وأشار الى ضرورة التزام قطاعات الوزارة الفنية بمعالجة أي تأخيرات أو مشاكل في عقود الصيانة داعيا إلى تمكين الكادر الوطني من أداء جميع المهام الهندسية والفنية خصوصا تلك العناصر المميزة والمبدعة وذلك تطبيقا لسياسية الإحلال.

من جهته قدم مسؤولو القطاعات الفنية بالوزارة عروضا مرئية بشأن وضع محطات القوى ومعدلات الانتاج ونسب الاستهلاك المتوقعة كما تم تقديم عرض مرئي حول أعمال الصيانة التي تتم على قطاعات شبكات النقل الكهربائية وشبكات التوزيع وقطاع تشغيل وصيانة المياه.