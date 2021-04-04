الفلكي العجيري: غرة رمضان فلكيا توافق 13 أبريل الجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري إن بداية شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية ستكون فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

وأوضح العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن ظروف الرؤية وفق حسابات تقويمه الفلكية هي أن الهلال يولد صباح يوم الاثنين 12 الجاري الساعة 32ر5 دقيقة وتغرب الشمس مساء ذلك اليوم الساعة 12ر6 مساء ويغرب القمر مساء ذلك الاثنين الساعة 34ر6 مساء ويمكث بعد غروب الشمس مدة 22 دقيقة تصعب رؤيته.

وأضاف أن القمر يغرب بعد غروب الشمس ويتحقق شرط دخول الشهر القمري فلكيا وعليه يصبح يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجري.

وأشار إلى أن مؤسسة العجيري العلمية تقوم بحساب المواقيت والأهلة وفق معاير علمية فلكية معتمدة متقدما بهذه المناسبة الكريمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم.