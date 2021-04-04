"التجارة" الكويتية تطلق خدمة طباعة تأشيرة السجل التجاري إلكترونيا للشركات وربطها مع "العدل"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد اطلاق خدمة طباعة تأشيرة السجل التجاري للشركات إلكترونيا وربطها إلكترونيا مع وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية (Eapp.moci.gov.kw).

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن هذه الخدمة تأتي بتوجيهات وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان للاسراع واستكمال مسيرة الرقمنة التي بدأتها الوزارة في تحسين مؤشرات بيئة الاعمال في البلاد.

وأضافت أن تأشيرة السجل التجاري خاصة للشركات فقط ولا تتطلب مستندات آخرى مبينة أن الحصول عليها يتم عبر تزويد النظام برقم السجل التجاري ويتم دفع الرسوم واصدار التأشيرة بعد مراجعة الموظف المختص من الوزارة وذلك تسهيلا على أصحاب الاعمال والشركات.

وأوضحت أن السجل التجاري هو أحد أهم آليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر ويتم فيه تسجيل نشاط كل شركة وما يحدث من تغيرات على نشاطها.

ولفتت الى أن الغرض من وجود السجل التجاري هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الشركات بمختلف حجم الأنشطة للكيان التجاري.

ودعت (التجارة) الشركات إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة منها عبر الزيارات الافتراضية لبوابة الوزارة الخاصة بالمراجعين (Eapp.moci.gov.kw) وانجاز معاملاتهم الالكترونية دون زيارة مراكز الوزارة.

وذكرت أن هذه الخدمة تأتي استكمالا من مشروع رقمنة إدارات وقطاعات الوزارة تمهيدا لخطوات متسارعة لإعادة هيكلة كاملة لخدمات قطاع التراخيص التجارية.

وأكدت أن هذه الخدمات قلصت زيارات مراجعات الشركات للوزارة مع الجهات والحكومية الاخرى عبر الربط الالكتروني معها فضلا عن تعزيز قدرة موظفي الوزارة على العمل من أي مكان من دون تكدس المعاملات بالتدقيق.