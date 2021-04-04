الهلال الاحمر الكويتي: إرسال ثلاث شاحنات محملة بالمواد الغذائية الى اليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم ارسال ثلاث شاحنات الى اليمن بحمولة اجمالية 60 طنا تحتوي على 15000 كرتون تمور لتوزيعها على المحتاجين من الشعب اليمني الشقيق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الامين العام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه القافلة هي جزء من المساعدات من الكويت حكومة وشعبا للشعب اليمني الشقيق مؤكدة ان الجمعية استمرت في تقديم المساعدات منذ بداية الأزمة.

واضافت ان الجمعية تنفذ حملات اغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للاشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وذكرت أن الجمعية قد مولت العديد من المشاريع الإغاثية في اليمن منها المراكز الصحية ودعم المستشفيات وتوفير المواد الغذائية والصحية ومواد الطاقة وتبني عدد من الايتام من الناحية التعليمية ودعم الاشقاء اليمنيين في ارخبيل سقطري من خلال استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرية (دابا كراجا) في الارخبيل.

واوضحت ان مساعده الاشقاء في اليمن تتطلب مساندة كبيرة من جمعيات الهلال الاحمر الخليجية والعربية مؤكدا اهمية تفاعل وتجاوب المنظمات الدولية مع الاشقاء في اليمن وخاصة النازحين منهم.