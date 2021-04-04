نقابة الفنانين والإعلاميين: سعد الفرج شخصية مهرجان الكويت للسينما الجديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت اليوم الأحد أن النجم القدير سعد الفرج سيكون شخصية مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الأولى التي ينظمها قطاع السينما بالنقابة في الفترة من 25 حتى 27 مايو المقبل.

وقال رئيس قطاع السينما بالنقابة عبدالعزيز الصايغ في تصريح صحفي إن النجم القدير سعد الفرج أبدى موافقته على المشاركة في فعاليات هذا العرس السينمائي الذي يشكل أحد انجازات نقابة السينمائيين والاعلاميين في الكويت.

وأضاف الصايغ أن النجم القدير سعد الفرج من أبرز رواد السينما الكويتية منذ فيلم (بس يا بحر) وصولا إلى فيلم (تورا بورا) وعدد آخر من النتاجات السينمائية التي رسخت حضوره وبصمته ومسيرته الفنية الشاملة المقرونة بالابداع والتفرد.