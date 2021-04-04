سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري باحتفالية نقل المومياوات الملكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارات المصرية في الفسطاط. مشيدا سموه رعاه الله بالاستعدادات الكبيرة وبالجهود المكثفة التي قامت بها أجهزة الدولة المعنية لإنجاح هذه الاحتفالية والخروج بها بالشكل اللائق والمتميز منوها سموه حفظه الله بهذا الحدث التاريخي الذي يبرز التاريخ العريق والزاهر بالإنجازات لمصر على مر العصور وإسهاماتها البارزة في المسار الحضاري للانسانية متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارات المصرية في الفسطاط راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.