مؤسسة "الموانئ" تحقق 56.4 مليون دينار أرباحا عن السنة المالية 2020 - 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم السبت تحقيقها 4ر56 مليون دينار كويتي (ما يعادل 186 مليون دولار أمريكي) أرباحا عن السنة المالية 2020 - 2021.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح في بيان صحفي ان ارباح السنة المالية 2014 - 2015 كانت 3ر14 مليون دينار (ما يعادل 6ر47 مليون دولار) وخلال ست سنوات قفزت إلى 4ر56 مليون دينار محققة بذلك 400 في المئة زيادة بالأرباح بعد استرداد أراضيها التابعة لها ومكافحتها للفساد.

وأضاف الشيخ يوسف العبدالله أنه على الرغم من تأثير جائحة كورونا على التجارة العالمية إلا أن الموانئ الكويتية حققت أرباحا قياسية للسنة الثالثة على التوالي نتيجة وضع خطط واستراتيجيات محكمة قصيرة ومتوسطة المدى تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد فضلا عن إدخال التقنيات الحديثة في آلية العمل وتطوير البنى التحتية.

وذكر أن الارباح القياسية للسنة المالية 2020 - 2021 لم تكن نتيجة الإيرادات التشغيلية وحدها بل بجهود الإدارة الحالية في مكافحتها للفساد واسترداد الأراضي التابعة للمؤسسة بعد سنوات طويلة من استغلالها بطرق غير قانونية إضافة إلى الاستفادة من إيراداتها بشكل أفضل كمناطق لوجستية.

وأكد أن "المؤسسة تعمل بخطين متوازين الأول مكافحة الفساد والثاني تطوير الموانئ والمرافق التابعة من ضمن مشاريع خطة التنمية 2035 وذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية داخل دولة الكويت وحتى خارجها سعيا لاسترداد الأموال من الأراضي المستولى عليها طوال السنوات الماضية لاسيما أموال صندوق الموانئ الذي استثمرت مؤسسة الموانئ الكويتية أموالها فيها قبل أكثر من 10 سنوات دون استلام الأرباح العادلة والصحيحة".