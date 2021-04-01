"الداخلية": ضبط مقيم بحوزته 2 كيلو من الماريجوانا المخدرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من الجنسية العربية وبحوزته (2) كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة.

واوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) في بيان ان معلومات وردت للادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخص بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.

وافادت انه تم تكثيف التحريات التي أكدت صحة هذه المعلومات فتم اصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه وبحوزته (2) كيلو ماريجوانا و(2) شتلة ماريجوانا وأجهزة تحكم بالحرارة خاصة بزراعة الشتلات وميزان حساس.

وذكرت انه وخلال التحقيق معه أقر واعترف بما نسب اليه وتمت إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.